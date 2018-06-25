وفاة مدرب ومحلل مصري بعد مباراة السعودية

تلقى المنتخب المصري ثالث هزيمة موجعة للجماهير في المونديال

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: ملاعب عربية نشر بتاريخ: 0:12 26/06/2018 حدث بتاريخ: 23:58 25/06/2018

توفي مدرب الزمالك الأسبق عبد الرحيم محمد إثر أزمة قلبية ألمت به بعد انفعاله خلال تحليل مباراة مصر والسعودية بكأس العالم، حسبما أعلن أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة السابق.

وقال ميدو في تغريدة له على تويتر: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. توفى إلى رحمة الله تعالى مدربي ومعلمي الكابتن الزمالكاوي الأصيل الكابتن عبد الرحيم محمد.. نسألكم الفاتحة."

وقالت وسائل إعلام محلية إن محمد كان في مقر التليفزيون المصري لتحليل لقاء المنتخب المصري ونظيره السعودي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم، وقد "انفعل بعض الشيء وحزن كثيرا من المستوى الفنى الذي ظهر عليه الفراعنة، وهو ما أدى إلى حدوث إغماء الشديد لمدرب الزمالك الأسبق".

وانتهت مباراة الفريقين بهزيمة المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف جاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.