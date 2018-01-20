الفيفا: تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم لمراجعة اللوائح واجراء انتخابات لمجلس جديد

الفيفا

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: ملاعب عربية نشر بتاريخ: 14:20 20/01/2018 حدث بتاريخ: 14:20 20/01/2018

اتخذ مجلس FIFA قراراً بتعيين لجنة تسوية للاتحاد الكويتي لكرة القدم بما يتوافق مع المادة 8 (الفقرة 2) من لوائح FIFA.

وذكر الموقع الالكتروني لـ"فيفا" أنه عقب رفع عقوبة الإيقاف بحق الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتاريخ 5 ديسمبر 2017 نتيجة إقرار قانون رياضة جديد في الكويت، اتجه إلى الكويت وفدٌ من FIFA والاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC لتقييم حالة الاتحاد الكويتي للعبة. ونظراً لكون الجمعية العامة للاتحاد الكويتي للعبة قد اتخذت عدة قرارات ذات صلة بلوائح الاتحاد وقيادته في الوقت الذي كان قانون الرياضة القديم لا يزال سارياً، فقد تم اتخاذ القرار بتعيين لجنة تسوية للاتحاد الكويتي للعبة وتفويضها بما يلي:

- إدارة الشؤون اليومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم.

- مراجعة لوائح الاتحاد الكويتي لكرة القدم للعبة لضمان أنها وتعديلاتها متوافقة مع متطلبات لوائح FIFA ولوائح الاتحاد الآسيوي للعبة؛

- تنظيم وإجراء انتخابات لمجلس جديد للاتحاد الكويتي للعبة بناء على اللوائح الجديدة والمعدّلة للاتحاد الكويتي لكرة القدم، والتي يجب أن تجري في موعد أقصاه 20 مايو 2018.

وستكون لجنة التسوية مكوّنة من عدد كافٍ من الأعضاء يتم تحديدهم في وقت قريب من قبل بعثة مشتركة من FIFA والاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ويتوجّب على كافة أعضاء لجنة التسوية اجتياز تحقق من الأهلية تجريه لجنة المراجعة لدى FIFA. وستضطلع لجنة التسوية بدور لجنة انتخابية ولن يكون أيٌّ من أعضائها مخولاً الترشّح لأي من المناصب الشاغرة في الانتخابات.