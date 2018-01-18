الفيفا: منتخب الكويت الأكثر صعودا في تصنيف المنتخبات بعد تقدمه 15 مركزا ليصبح 174 عالميا

الفيفا

كتب بواسطة: %s المحرر الرياضي المجموعة: ملاعب عربية نشر بتاريخ: 12:48 18/01/2018 حدث بتاريخ: 12:49 18/01/2018

صعدت الكويت 15 مركزا تصنيف الفيفا الشهري للمنتخبات، عن شهر يناير 2018.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيفه الشهري، اليوم الخميس، والذي شهد قفزة للمنتخب التونسي، ليصعد إلى المركز الأول إفريقيا، والـ23 عاليميا.

وشهد التصنيف ثباتا في مراكز المنتخبات أصحاب المراكز الـ14 الأولى على مستوى العالم، وبات المنتخب الكويتي الأكثر صعودا، لا سيما بعد رفع الإيقاف الدولي عنه، حيث ارتقى 15 مركزا دفعة واحدة، ليصبح في الترتيب 174 عالميا برصيد 100 نقطة، بينما كان منتخب سورينام (أحد منتخبات أمريكا الجنوبية) الأكثر تراجعا بـ32 نقطة، ليستقر في المركز 160 عالميا برصيد 121 نقطة.