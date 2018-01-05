اصابات بين الجمهور العماني اثر انهيار حاجز زجاجي ووزير الصحة الكويتي يشرف على علاجهم

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: ملاعب عربية نشر بتاريخ: 22:47 05/01/2018 حدث بتاريخ: 22:47 05/01/2018

سقط حاجز احد مدرجات استاد جابر الدولي نتيجة تدافع الجماهير عقب المباراة النهائية لبطولة (خليجي23).

ووصلت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث داخل الاستاد لتعامل مع الاصابات في حال وجودها.

وحضر مكان الحادث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح والذي يشغل ايضا منصب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة (خليجي 23) ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان.

وقال نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا المنظمة ل(خليجي 23) ان وزير الصحة الدكتور الشيخ باسل الصباح يشرف شخصيا على علاج المصابين في حادث التدافع بالاستاد.

واكد في تصريح صحفي ان الحالات بلغ عددها نحو 40 مؤكدا ان كل المصابين حالتهم جيدة وكل الاصابات "طفيفة وغير مقلقة" مبينا ان الحالات تم نقلها الى ثلاث مستشفيات.