خليجي 23: اللقب لسلطنة عمان على حساب الامارات بركلات الترجيح

لاعبو المنتخب العماني

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: ملاعب عربية نشر بتاريخ: 20:36 05/01/2018 حدث بتاريخ: 20:36 05/01/2018

أحرز منتخب سلطنة عمان لقب بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه في النهائي الجمعة على الامارات 5-4 بركلات الترجيح، بعد تعادل المنتخبين سلبا في الوقتين الأصلي والاضافي.

وكان نجم المباراة على استاد جابر الدولي في الكويت، الحارس العماني فايز الرشيدي الذي أنقذ منتخب بلاده في الدقيقة 89 عبر تصديه لركلة جزاء نفذها الاماراتي عمر عبد الرحمن، وقام بالأمر نفسه في ركلات الترجيح بتصديه للركلة الخامسة التي نفذها عبد الرحمن نفسه، قبل ان يسجل العماني محسن جوهر الركلة الأخيرة لمنتخب بلاده.