المنتخب السعودي يفوز على نظيره الكويتي بافتتاح مباريات "خليجي 23"

جانب من مباراة المنتخب الكويتي مع نظيره السعودي في انطلاق مباريات كاس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 23"

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: ملاعب عربية نشر بتاريخ: 20:57 22/12/2017 حدث بتاريخ: 20:57 22/12/2017

فاز المنتخب السعودي علي نظيرة الكويتي بنتيجة هدفين مقابل هدف في انطلاق مباريات كاس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 23) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة استاد (جابر) الدولي.

جاءت المباراة حماسية بين المنتخبين وسط سيطرة ميدانية نسبية للمنتخب الكويتي في معظم شوطيها مقابل نجاعة هجومية للمنتخب السعودي التي تمكن من تسجيل هدفين على مدار شوطي المباراة قبل ان يسجل منتخب الكويت هدف التقليص لتحصد السعودية اول ثلاث نقاط لها في المجموعة الاولى لبطولة (خليجي 23) وسجل هدفي منتخب السعودية سلمان المؤشر في الدقيقة 13 ومختار فلاته في الدقيقة 52 في حين سجل هدف منتخب الكويت الوحيد اللاعب عبدالله البريكي في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

وقابل (الازرق) الكويتي (الاخضر) السعودي 20 مرة في تاريخ بطولة كأس الخليج حقق خلالها الازرق ثمان انتصارات فيما حقق الاخضر خمسة انتصارات وتعادلا في سبع مواجهات يمكن خلالها المنتخب الكويتي من هز شباك الاخضر 26 مرة واهتزت شباكه 18 مرة.

يذكر ان المنتخب الكويت توج بلقب بطولة كأس الخليج العربي 10 مرات في حين حقق الاخضر السعودي لقب هذه البطولة ثلاث مرات.