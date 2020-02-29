في إيطاليا.. فيروس كورونا يرفع أسعار "الكمامات" إلى مبالغ خيالية!

اسعار الكمامات الواقية من الفيروس في إيطاليا بلغت في بعض المناطق 5 آلاف يورو للكمامة بحسب موقع فوكوس الألماني

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: متفرقات وحوادث نشر بتاريخ: 20:45 29/02/2020 حدث بتاريخ: 20:46 29/02/2020

مع مخاوف انتشار فيروس كورونا الجديد، ارتفع الإقبال على الكمامات الواقية. ولم يتوان البعض في استغلال هذا الوضع في إيطاليا لتحقيق أرباح خرافية. وبات الحصول على الكمامات شبه مستحيل نظرا لأسعارها الباهظة.

لمواجهة تفشي فيروس كوروناالمستجد، تهافت الإيطاليون على شراء الكمامات الواقية، الأمر الذي أدى إلى نفاذ هذه المنتجات من صيدليات كثيرة.

وجاء في موقع "فوكوس" الألماني أن تجارا إجراميين في إيطاليا استغلوا مخاوف الناس من فيروس كورونا ليصل ثمن القناع الواحد إلى 5 آلاف يورو.

وكثفت الشرطة المالية من حملاتها ضد الباعة المتجولين لردع المستغلين.

وزير الخارجية لويجي دي مايو أعلن أن الحكومة تخطط لإجراءات صارمة ضد استغلال حالة الطوارئ الصحية.

الإقبال على اقتناء الكمامات الواقية ليس هو فقط من ارتفع، وإنما ارتفع أيضا الإقبال على شراء السوائل المضادة للفيروسات ومنقيات الهواء وأغطية المراحيض ووصلت أسعارها لأرقام قياسية.

ووفقا للشرطة المالية في تورينو تم القبض على 20 شخصا في حملات أمنية بتهمة الاحتيال وبيع منتوجات بمواصفات خاطئة، ويمكن أن يواجه هؤلاء الأشخاص السجن لمدة عامين. كما شملت الحملات الأمنية مدنا إيطالية أخرى لردع المستغلين للوضع لتحقيق أرباح خيالية.