وفاة الفنان المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم عن 62 عاما

الفنان المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: متفرقات وحوادث نشر بتاريخ: 16:24 03/12/2019 حدث بتاريخ: 16:24 03/12/2019

توفي الفنان المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم الذي اشتهر خصوصا بأغنيته المناهضة للاحتلال الاسرائيلي "أنا بكره اسرائيل"، صباح الثلاثاء عن عمر يناهز 62 عاما، حسب وسائل الاعلام الرسمية.

ونشرت بوابة ماسبيرو التابعة للهيئة الوطنية للإعلام في مصر تغريدة على تويتر جاء فيها "وفاة المطرب الشعبي #شعبان_عبد_الرحيم عن عمر يناهز 62 عاما".

وبدأ عبد الرحيم مشواره الفني في أوائل العقد الماضي بعد طرحه أغنيته التي هاجم فيها، من خلال كلمات عامية مصرية، الحكومة الاسرائيلية تزامنا مع الانتفاضة الفلسطينية آنذاك.

وأثار عبد الرحيم الذي بدأ حياته عاملا في محل لكيّ الملابس، الكثير من الجدل لدى النقّاد الفنيّين حول كلمات أغانيه وكذلك الشكل الذي يظهر به مرتديا ملابس وأحذية بألوان صارخة وفاقعة.

وكان من بين أغنياته الشهيرة أيضا، أغنية "هبطّل السجاير" التي كان ينصح فيها الشباب بالتوقف عن التدخين والالتفات إلى صحتهم.

وشارك الفنان الراحل في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات طوال مشواره الفني أبرزها فيلم "مواطن ومخبر وحرامي".

وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، طرح عبد الرحيم أغنية سياسية جديدة بعنوان "ترامب خلاص اتجنن"، تعقيبا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأمره بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس.

وآخر إطلالة علنية لشعبان عبد الرحيم كانت الأسبوع الفائت خلال حفلة في العاصمة السعودية الرياض.

وقد أحيا الفنان المصري هذه السهرة الغنائية على كرسي متحرك، ما أثار تساؤلات بشأن وضعه الصحي، لكنه أوضح في وقت لاحق أن أداءه على الكرسي جاء بسبب معاناته كسرا في القدم.