الموت يغيب "طباخ الرئيس" طلعت زكريا

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: متفرقات وحوادث نشر بتاريخ: 17:46 08/10/2019 حدث بتاريخ: 17:46 08/10/2019

توفي الفنان المصري الكوميدي، طلعت زكريا، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

أعلن نقيب الممثلين المصريين، الفنان أشرف زكي، وفاة طلعت زكريا عن عمر 58 عاما، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وكان طلعت زكريا نقل إلى المستشفى، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

وطلب أبناء طلعت زكريا من جمهوره الدعاء له، إذ قالت ابنته "إيمي" عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "اللهم احفظ أبي بعينك التي لا تنام.. يارب أنت الشافي اشف ابويا وألبسه ثوب الصحة والعافية.. بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء.. أرجوكم هو محتاج دعاكم".

بينما قال نجله عمر، عبر حسابه الخاص على موقع "إنستغرام": "برجاء الدعاء لأبي، فضلا وليس أمرا، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما وألبسه ثوب الصحة والعافية يارب العالمين".

يشار إلى أن طلعت زكريا حضر مؤخرا حفل زفاف الممثلة الشابة، هنا الزاهد، على الفنان أحمد فهمي، بصفته زوج ‏والدتها السابق.

وبدأ طلعت زكريا مشواره الفني منذ تسعينيات القرن الماضي، بمشاركته في مسرحيات كوميدية، ثم لمع في أدوار البطولة الثانية في العديد من الأدوار في الدراما التلفزيونية، منها مسلسل "النوة" للمخرج محمد فاضل، وأفلام مثل "كلام في الحب"، حتى صعد إلى البطولة المطلقة في أفلام "طباخ الرئيس" و"حاحا وتفاحة".

وكان آخر أعمال الفنان طلعت زكريا السينمائية فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، وتشاركه البطولة دينا، ريم البارودي، أمينة، بيومي فؤاد، نرمين ماهر.