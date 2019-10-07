نوبل الطب إلى الأميركيين وليام كايلين وغريغ سيمنزا والبريطاني بيتر راتلكيف

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: متفرقات وحوادث نشر بتاريخ: 13:13 07/10/2019 حدث بتاريخ: 13:13 07/10/2019

منحت جائزة نوبل للطب للعام 2019 الاثنين إلى الأميركيين وليام كايلين وغريغ سيمنزا والبريطاني بيتر راتلكيف مكافأة على أعمالهم حول تكيف الخلايا مع كمية الأكسجين المتوافرة ما يسمح بمكافحة السرطان وفقر الدم.

وقال مجلس نوبل في معهد كارولينسكا في حيثيات القرار "أهمية الأكسجين الجوهرية معروفة منذ قرون إلا ان عملية تكيف الخلايا مع تقلبات مستوى الأكسجين بقيت لغزا لفترة طويلة". وأضاف "تكافئ جائزة نوبل هذه السنة أعمالا كشفت آليات جزيئية مسؤولة عن تكيف الخلايا مع مستوى الأكسجين المتقلب" في الجسم.