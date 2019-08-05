افتتاح برج بتصميم "مُحير" يتحدى الجاذبية في سنغافورة

كتب بواسطة: %s سي ان ان المجموعة: متفرقات وحوادث نشر بتاريخ: 11:18 05/08/2019 حدث بتاريخ: 11:19 05/08/2019

للوهلة الأولى، قد يحيرك تصميم "برج روبنسون" الذي افتتح حديثاً في الحي التجاري المركزي في سنغافورة، إذ يبدو القسم العلوي للبرج وكأنه يطفو فوق القسم السفلي، مع وجود حديقة مليئة بالأشجار تفصل بين القسمين. فما سر تصميم هذا البرج؟

إذا أمعنت النظر، فستلاحظ العمود الرفيع الذي يحمل القسم العلوي من البرج، مما يمنح فرصة أكبر لمشاهدة المرسى المجاور من الطوابق العشرين التي تحتوي على المكاتب، فضلاً عن توفير مساحة للحديقة المدرّجة على السطح.

وأشرفت مؤسسة "Kohn Pedersen Fox"، التي يقع مقرها في مدينة نيويورك، على تصميم هذا البرج الذي يحتوي على مساحات للبيع بالتجزئة، بالإضافة إلى مساحة لتقديم الأطعمة والمشروبات في المنصة السفلية، والتي تحيطها حديقة أخرى في الردهة المركزية.

ووصفت مؤسسة "KPF" التصميم بأنه يطرح مفهوم "العمران المستدام"، وقد استلهم التصميم من سياسة "Singapore's Landscape Replacement"، والتي تطلب من المطورين دمج المساحات الخضراء المفتوحة بالمساحة ذاتها لأي منطقة خضراء تمت إزالتها.

وقالت مؤسسة "KPF" في بيان صحفي إن السطح الخارجي للمبنى "يعكس الشمس والسماء بشكل مختلف". كما يهدف التصميم لتكوين "علاقة سياقية" مع مبنى سوق الطعام التاريخي "Lau Pa Sat" الذي يتميز بسقف منحدر.

ويقع السوق، الذي يُعرف أيضاً بـ"Telok Ayer Market"، بجوار "برج روبنسون".

ويحتوي البرج حالياَ على مكتب مؤسسة "KPF"، وقد أُنشئ هذا المكتب تزامناً مع عمل الشركة المقبل على المبنى رقم 5 لمطار "تشانغي"، بالتعاون مع استوديو "Heatherwick"، الذي يقع مقره في لندن.

وقال مدير التصميم في مؤسسة "KPF"، بروس فيشر، في بيان صحفي: "في جوهره، يقدم هذا المشروع التحديات المتداخلة المتمثلة في تخطيط المساحات المكتبية من فئة A على موقع غير منتظم تُجرى فيه اختبارات بيئية".

وأضاف فيشر أن هذا البرج الديناميكي "يدمج المساحات الخضراء في مواقع مميزة وفريدة، ويؤدي في النهاية إلى تنمية المساحة العامة".