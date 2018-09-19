وفاة الممثل المصري جميل راتب عن 92 عاما

الممثل المصري الراحل جميل راتب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: متفرقات وحوادث نشر بتاريخ: 12:06 19/09/2018 حدث بتاريخ: 12:07 19/09/2018

توفي الفنان المصري جميل راتب صباح الاربعاء عن عمر يناهز الثانية والتسعين بعدما قدم أكثر من مئة عمل فني في السينما والتلفزيون والمسرح في مصر وفرنسا وتونس، على ما قال وكيل أعماله.

وأوضح سامح الصريطي لوكالة فرانس برس أن الممثل "توفي فجر الاربعاء في منزله" مشيرا إلى أن صلاة الجنازة ستقام ظهرا في المسجد الازهر.

ولد الفنان في القاهرة العام 1926 في عائلة ثرية. وكان بدأ دراسة الحقوق لكنه إنتقل إلى فرنسا وإنضم فيها إلى فرقة "الكوميدى فرانسيز" حيث شارك في العديد من المسرحيات وعمل في بضع الأفلام الفرنسية والأميركية من أشهرها "لورنس العرب".

وعاد إلى مصر في السبعينات وشارك في بطولة عشرات الأفلام المصرية إلى جانب مساهمته في السينما الفرنسية والسينما التونسية.

وكانت أول مشاركة له في السينما المصرية العام 1946 في فيلم "أنا الشرق" مع الفنانة الفرنسية كلود غودار.