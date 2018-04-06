بيل كوسبي أمام القضاء مجددا على وقع تحركات متنامية لمكافحة التحرّش الجنسي

بيل كوسبي

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: متفرقات وحوادث نشر بتاريخ: 1:47 07/04/2018 حدث بتاريخ: 21:55 06/04/2018

تنطلق المحاكمة الثانية لبيل كوسبي الاثنين في نوريستاون (بنسيلفانيا) على ضوء تنامي الوعي بضرورة مكافحة التحرش الجنسي في العالم، ما قد يعيد خلط الأوراق في ملّف النجم السابق الذي لم يتوصّل القضاء إلى أي حكم بشأنه لدى محاكمته مرة أولى.

في حزيران/يونيو 2017، خلص القضاء إلى وقف الملاحقات بحق كوسبي الذي كان من أشهر وجوه التلفزيون في بلده والعالم، وخصوصا مع مسلسل "ذي كوسبي شو" بين العامين 1984 و1992.

فقد ساد انقسام بين الأعضاء الاثني عشر للجنة المحلّفين في مدينة نوريستاون الصغيرة الواقعة على بعد ثلاثين كيلومترا من فيلادلفيا.

فقد كان جزء منهم مقتنعا بإدانته والجزء الآخر غير مقتنع بها، علما أن بيل كوسبي مثّل في الوعي الأميركي صورة الأب المثالي وربّ الأسرة صاحب القيم الأخلاقية من خلال أعماله، فشكّلت الاتهامات الموجّهة إليه صدمة للكثيرين.

تتهم أكثر من ستين امرأة بيل كوسبي بالاستغلال الجنسي على مدى عقود مرت، لكن هذه الاتهامات سقطت بالتقادم، إلا أن ملفّ أندريا كونستاند التي تناهز 45 عاما لا ينطبق عليه مرور الزمن.

فلاعبة كرة السلة السابقة هذه تتهم الممثل بأنه اعتدى عليها جنسيا بعدما أعطاها عقارا مخدرا، وكان ذلك في كانون الثاني/يناير من العام 2004 كما تقول.

وجاءت هذه الاتهامات في سياق سيل من الفضائح الجنسية التي تكشّفت أخيرا، وساهمت حملة #أنا_أيضا في تشجيع نساء كثيرات كن ضحايا للاستغلال الجنسي من أشخاص نافذين ومشاهير على الخروج عن صمتهن.

ويقول دان فيلر أستاذ القانون في جامعة دريكسيل لوكالة فرانس برس "تجعل حركة #أنا_ايضا الناس أكثر وعيا حول مشكلة" العنف الجنسي.

ويضيف "نحن في زمن أصبح فيه أعضاء هيئة المحلّفين، بحسب ما أظنّ، يصدّقون الضحايا أكثر من ذي قبل".

ومن نتائج حملة #أنا_أيضا، أن اختيار أعضاء هيئة المحلّفين في المحكمة تضمّن أسئلة تتعلق بموقف المرشح من هذا النوع من الحملات، كما أن الهيئة الجديدة التي أبصرت النور مساء الخميس تنطوي على تنوّع من حيث الذكور والنساء، والبيض والسود.

ومن الأمور التي ستعقّد موقف كوسبي ومحاميه أن القاضي ستيفن أونيل وافق على الاستماع لشهادات خمس نساء يقلن إنهن أيضا وقعن ضحية استغلال جنسي من بيل كوسبي بعدما أعطاهن عقارا مخدرا.

وسيعطي القاضي بذلك زخما للاتهام، بحسب المحامية جولي رندلمان التي تتولى منذ سنوات قضايا الاعتداء الجنسي أمام المحاكم.

وتقول "مواجهة خمس نساء لديهن اتهاماتهنّ سيكون أمرا صعبا".

لكن فريق الدفاع لا يبدو في موقع المرتبك، وقد حاول رئيسه توم ميسيرو بكل الوسائل منع المحاكمة وصولا إلى المطالبة بتغيير القاضي بداعي أن زوجته قريبة من منظمات الدفاع عن ضحايا التحرش الجنسي.

وتتجه الأنظار إلى هذا المحامي ذي الشعر الأبيض الكثيف المرهوب الجانب والمعروف باستجواباته المضادة المربكة.

ومن الأمور التي يُتوقّع أن يثيرها المحامي، مسألة تقاضي أندريا كونستاند مبلغا من المال من كوسبي للتوصل إلى حلّ بالتراضي للقضيّة في العام 2006، وقد ظلّ الاتفاق سريا حتى وقت متأخر.

وقد يستدعي المحامي زميلة سابقة للمدّعية، يبدو أنها مستعدة للشهادة بأن كونستاند كانت تتباهى بجني المال على ظهر أحد المشاهير.

وفي حال فشلت مساعي فريق الدفاع، فإن كوسبي البالغ ثمانين عاما يواجه عقوبة تصل إلى السجن ثلاثين عاما.