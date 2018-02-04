تحويل 50 ألف مسكن في استراليا إلى مصانع انتاج كهربائي

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: متفرقات وحوادث نشر بتاريخ: 13:09 04/02/2018 حدث بتاريخ: 13:23 04/02/2018

أعلنت ولاية استراليا الجنوبية الأحد أنها ستجهز 50 الف منزل بألواح شمسية وبطاريات من تصنيع شركة "تيسلا"، وهو مشروع يرمي إلى تحويل المساكن إلى مصنع ضخم لانتاج الكهرباء.

وتضم هذه الولاية الأسترالية أكبر بطارية في العالم وهي من نوع ليثيوم-ايون من انتاج شركة "تيسلا" المصنعة للسيارات الكهربائية والتي أسسها الملياردير ايلون ماسك، وهي تغذي 30 الف مسكن.

وتسعى الحكومة المحلية إلى اعتماد وسائل مختلفة لسد الثغرات في نظامها الكهربائي مع الطاقة النظيفة.

وقد حرمت ولاية استراليا الجنوبية بشكل كامل من التغذية الكهربائية خلال العام 2016 بسبب رياح عاتية وأمطار غزيرة.

ويلحظ المشروع الذي كشف عنه الأحد نشر ألواح شمسية مجانا لدى السكان اضافة الى بطاريات "تيسلا". وهو سيمول جزئيا من فائض الانتاج الكهربائي للشبكة.

وقال رئيس وزراء الولاية جاي ويذيريل "حكومتي قدمت للعالم أكبر بطارية، والآن سنقدم له أكبر مصنع افتراضي لانتاج الطاقة".

وخلال الفترة التجريبية، سيجهز 1100 مسكن اجتماعي بأنظمة قادرة على انتاج 5 كيلوواط. وبعدها سيجهز 24 الف مسكن اجتماعي آخر اضافة الى مساكن خاصة لتصبح 50 الف أسرة مزودة بهذه الأنظمة بحلول اربع سنوات.

وسيمول المشروع من الحكومة المحلية بمبلغ يصل إلى مليوني دولار استرالي (1,59 مليون دولار أميركي) إضافة الى قرض بقيمة 30 مليون دولار استرالي مقدم لصندوق لتقنيات الطاقة المتجددة.

وبحسب "تيسلا"، ستكون لشبكة الألواح الشمسية قدرة 250 ميغاواط وللبطاريات قدرة تخزين تبلغ 650 ميغاواط في الساعة.