انقطاع الكهرباء عن 200 ألف أسرة في شمال فرنسا بسبب عاصفة شتوية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: متفرقات وحوادث نشر بتاريخ: 13:37 03/01/2018 حدث بتاريخ: 13:46 03/01/2018

قالت شبكة الكهرباء الفرنسية إنديس اليوم الأربعاء إن عاصفة شتوية جديدة تسببت في انقطاع الكهرباء عن 200 ألف أسرة في شمال فرنسا ومن المقرر أن تتحرك إلى مناطق أخرى خلال اليوم.

وأضافت إنديس، وهي وحدة تابعة لشركة كهرباء فرنسا الحكومية، أن الأسر التي تعيش في منطقة نورماندي كانت الأكثر تضررا بالعاصفة إليانور لكن المنطقة المحيطة بباريس ومنطقتي بيكاردي وشامباني-أردين تضررت أيضا.

وكان آخر تحذير من أحوال الطقس والرياح القوية صدر بعدما اجتاحت العاصفة الشتوية كارمن غرب فرنسا في أول يناير كانون الثاني مما تسبب في انقطاع الكهرباء مؤقتا عن نحو 40 ألف أسرة في منطقة بريتاني يوم الاثنين.