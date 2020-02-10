فوز لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي عن "ماريدج ستوري"

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: ثقافة وفنون نشر بتاريخ: 11:53 10/02/2020 حدث بتاريخ: 12:32 10/02/2020

فازت الممثلة الأميركية لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي عن دورها كمحامية سريعة الكلام ومتطرفة في فيلم "ماريدج ستوري".

وقد تفوقت ديرن عشية عيد ميلادها الثالث والخمسين على مارغو روبي (بومبشل) وسكارليت جوهانسون (جوجو رابيت) وفلورانس بيو (ليتل وومن) وكاثي بايتس (ريتشارد جويل).

وقد أهدت فوزها إلى والديها الممثلين ديان لاد وبروس ديرن.

وقالت ديرن لدى تسلمها الجائزة "يقول البعض لا تلتقوا أبدا أبطالكم لكني أقول يكون المرء محظوظا جدا فعلا إن كان والداه هما أبطاله. أتشارك هذه الجائزة مع أبطالي في التمثيل ديان لاد وبروس ديرن".

وفازت ديرن هذا الموسم بمكافآت كثيرة عن دورها هذا خصوصا جائزة غولدن غلوب وجائزة جمعية الممثلين الأميركيين والبافتا البريطانية.

وسبق لديرن أن رشحت مرتين للفوز بجائزة اوسكار.

وقالت الممثلة "هذه أفضل هدية عيد ميلاد". وتحتفل لورا ديرن بعيد ميلادها الاثنين.