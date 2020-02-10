فوز رينيه زيلويغر بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن "جودي"
فازت الممثلة الأميركية رينيه زيلويغر بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "جودي" الأحد في هوليوود، هي الثانية لها في مسيرتها الفنية.
وقد تغلبت زيلويغر على سينثيا إيريفو (هارييت) وسكارليت جوهانسون (ماريدج ستوري) وسارشه رونان (ليتل وومن) وشارليز ثيرون (بومبشل).
وتؤدي زيلويغر في الفيلم دور الفنانة الأميركية الشهيرة جودي غارلاند.
وقالت لدى تسملها جائزتها "لم تحصل جودي غارلاند على هذا الشرف في حياتها. لكني على ثقة أن هذه اللحظة هي امتداد للاحتفاء بإرثها الذي بدأ خلال تصوير الفيلم. السيدة غارلاند أنت بلا شك من بين الأبطال الذين يوحدونا وهذه الجائزة لك بالتأكيد".