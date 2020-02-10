فوز رينيه زيلويغر بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن "جودي"

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: ثقافة وفنون نشر بتاريخ: 11:50 10/02/2020 حدث بتاريخ: 11:50 10/02/2020

فازت الممثلة الأميركية رينيه زيلويغر بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "جودي" الأحد في هوليوود، هي الثانية لها في مسيرتها الفنية.

وقد تغلبت زيلويغر على سينثيا إيريفو (هارييت) وسكارليت جوهانسون (ماريدج ستوري) وسارشه رونان (ليتل وومن) وشارليز ثيرون (بومبشل).

وتؤدي زيلويغر في الفيلم دور الفنانة الأميركية الشهيرة جودي غارلاند.

وقالت لدى تسملها جائزتها "لم تحصل جودي غارلاند على هذا الشرف في حياتها. لكني على ثقة أن هذه اللحظة هي امتداد للاحتفاء بإرثها الذي بدأ خلال تصوير الفيلم. السيدة غارلاند أنت بلا شك من بين الأبطال الذين يوحدونا وهذه الجائزة لك بالتأكيد".