النائب عمر الطبطبائي: على الوزير الروضان وضع خطة تعويض لمن تضرر من "أسواق المال" أو المنصة لن ترحمه

النائب عمر الطبطبائي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:27 15/06/2020 حدث بتاريخ: 16:27 15/06/2020

أستغرب النائب عمر الطبطبائي من قرار إلغاء تداولات البورصة الاسبوع المنصرم متسائلا "هل يعلم الوزير الروضان حجم الضرر الذي تسببت به الجهات التابعة له بقراراتها وتصريحاتها المتضاربة يميناً وشمالاً ؟"

وأكد النائب الطبطبائي ان مقدار الخسائر المادية كفيلة بانشاء مشاريع تدر مليارات للبلد وقد هُدَرَت بسبب تصرفات غير مدروسه من هيئة أسواق المال فكان من الاجدر وقف التداولات على الفور عند ورود اخبار غير دقيقه لا ان تنتظر الهيئة لليوم التالي ثم تقوم بالغاء التداولات وتتسبب بخسائر مؤكده لصغار المتداولين والاساءة لسمعة السوق والاقتصاد الكويتي محليا وعالميا. مما يجعل الوزير الروضان عرضه لاستجواب أمام الشعب ليفند به ما سماه النائب "بفعلته الشنيعه".

واضاف ان وظيفة الهيئة الاساسية هي الحفاظ على استقرار التعاملات في السوق وحماية المتداولين لا ان تتسبب في هذا الاضطراب والاضرار بالمتداولين.

وجه تساؤلاً للوزير الروضان "هل كان هناك قرار رسمي من الهيئة بالغاء التداول؟ وان كان هناك الغاء فما هي الاسس الفنية والقانونية التي استندت عليها للالغاء ؟ فلا نتمنى ان تكون كالحجج السطحية التي استندوا اليها في تصريحهم الخميس الماضي فلن نتوانى عن محاسبة الوزير الروضان خاصة بان مثل هذا القرار السيء تعدى على مدخرات الشعب.

وشدد الطبطبائي على أن العبث بموارد الشعب ووضع الكويت بصورة هشّة أمام الاسواق العالمية امر غير مقبول بتاتاً ويجب توضيح الامر ووضع خطة التعويض أو المنصة لن ترحم الروضان.