الرئيس الغانم: أشيد بموقف رئيس الوزراء وكل الجهود المخلصة التي يبذلها أثناء أزمة كورونا

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:54 07/06/2020 حدث بتاريخ: 15:54 07/06/2020

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن لقاءه سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد اليوم يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد بالتعاضد والعمل بروح الفريق الواحد ، وتفعيلا للمادة 50 من الدستور التي تحث على التعاون بين السلطات .

وقال الغانم في تصريح إلى الصحافيين " تشرفت اليوم بزيارة من أخي سمو رئيس الوزارء الشيخ صباح الخالد وذلك استمرارا للقاءات والزيارات المتبادلة بين السلطات تجسيدا للمادة 50 من الدستور ومن أجل تبادل الآراء والنقاش حول العديد من القضايا.

وأضاف " أن هذا اللقاء يأتي تجسيدا لروح التعاون وتنفيذا لتوجيات سمو أمير البلاد والذي تشرفت بلقائه مرتين خلال الأسبوع الماضي، منوها بتوجيهاته السامية بضرورة التعاون والتعاضد والعمل بروح الفريق الواحد لأننا كلنا في خندق واحد.

وذكر الغانم" أشيد بموقف رئيس الوزراء وكل الجهود المخلصة التي يبذلها اثناء ازمة كورونا أو من خلال مكافحته ملفات الفساد وغيرها من الأمور المهمة.

وأوضح الغانم أن رئيس الوزراء تقدم بالشكر إلى مجلس الأمة ودوره اثناء الازمة كما أكد حضور الحكومة جلسة المجلس الاسبوع المقبل.