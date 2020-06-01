الرئيس الغانم: استئناف الجلسات 16 الجاري بعد التنسيق مع الحكومة

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:47 01/06/2020 حدث بتاريخ: 15:48 01/06/2020

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن مكتب المجلس قرر بإجماع الحضور استئناف الجلسات للمجلس ابتداء من 16و17 يونيو في جلسة عادية قد تمتد إلى الخميس 18 يونيو إذا استدعى الأمر .

وأضاف الغانم في تصريح إلى الصحافيين انه وبعد التواصل مع وزير الصحة الشيخ باسل الصباح فقد طلب أن تكون الجلسة في الأسبوع بعد المقبل وليس الأسبوع المقبل رغم تأكيده ورئيس الحكومة في السابق أن الحكومة ستحضر في أي وقت يحدده المجلس .

وأوضح الغانم ان اعتبارات عدة صاحبت قرار مكتب المجلس اليوم منها تقدير الوضع لوزير الصحة ومنح اللجان فرصة أكبر للإنتهاء من التقارير والقوانين المهمة ليتسنى لنا التصويت عليها في الجلسة المقبلة ، لافتا إلى الاتفاق على دعوة رؤساء اللجان البرلمانية لاستئناف الاجتماعات ابتداء من الأسبوع الجاري .

وإذ جدد الغانم التأكيد على انه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الصحية الممكنة أثناء عقد الجلسات ، فإنه أكد مجددا بأن المدة التي توقفت فيها الجلسات ستضاف إلى دور الانعقاد وليس إلى الفصل التشريعي، وان عدد الجلسات سيزيد عن العدد المحدد في الجدول الموزع .

وقال انتظر تقرير لجنة الاولويات لكن رئيس المجلس هو من يضع جدول الاعمال بالتشاور والتنسيق مع النواب ، مرجحا إجراء تعديل على بنوده .

وتوقع الغانم أن يكون البند الأول في جدول الأعمال لاستعدادات الحكومة واجراءاتها في التعامل مع أزمة كورونا استنادا إلى طلب من الرئاسة وعدد كبير من النواب .

وذكر الغانم ان الاستجواب يقدم على سواه من البنود إلا إذا رأى المجلس خلاف ذلك – وفقا للائحة – وسأقترح كرئيس أن يكون استجواب وزير التربية د.سعود الحربي هو البند التالي لما بعد مناقشة إجراءات مواجهة كورونا ، ومن ثم إقرار القوانين وحسم العديد من الطلبات التي نأمل التصويت عليها ، معربا عن ثقته بتعاون النواب وقدرة المجلس على تعويض ما فاته من الإنجاز التشريعي بعد التوقف الذي حصل أخيرا للجلسات بسبب جائحة كورونا .