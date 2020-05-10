الرئيس الغانم: الأربعاء جلسة لمناقشة عدد من المواضيع ونأمل من الحكومة تلبية الدعوة

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:04 10/05/2020 حدث بتاريخ: 15:04 10/05/2020

أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أنه وبناء على التفويض الممنوح من المجلس إلى مكتب المجلس فقد تم اتخاذ قرار بالدعوة إلى عقد جلسة للمجلس في العاشرة والنصف من صباح الاربعاء المقبل ، مشيرا إلى أنه ينتظر ردا إيجابيا من رئيس مجلس الوزراء على هذه الدعوة .

واضاف الغانم في تصريح إلى الصحافيين انه بعد قرار الحظر الكلي بما له وما عليه فقد اجتمع مكتب المجلس اليوم لبحث إمكانية عقد الجلسة من عدمها وكنت في تواصل مع سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي اقترح عقد جلسة بعد العيد لانشغال الكوادر الحكومية بمواجهة الازمة، كما بين أنه بالنسبة إلى بعض البنود المطلوبة فهي قد تتطلب سحب الكوادر الصحية او الامنية ومن هم بالصفوف الاولى .

وذكر الغانم أنه وبعد الاستماع إلى كل وجهات النظر قرر المكتب عقد الجلسة وسيكون جدول اعمالها تقارير اللجان عن الاقتراحات وهي بواقع ثلاثة تقارير من اللجنة التشريعية ، اثنان منها مداولة ثانية وواحد يخص الاعلان الالكتروني، بالاضافة إلى القوانين التي تم إقرارها بالمداولة الاولى في جلسة سابقة وهي تتعلق في التماس إعادة النظر ومخاصمة القضاء .

واضاف ان البند التالي سيكون لمناقشة الميزانية والبدائل التمويلية والتعاقدات المالية الحكومية أثناء أزمة كورونا ، ومن المنتظر ان يقدم ديوان المحاسبة عرضا عن الاجراءات الرقابية في الجلسة ويجب أن تكون الحكومة مستعدة للرد على أسئلة النواب ، فيما تم تخصيص البند الثالث لعرض الحالة المالية للدولة حتى يعرف ممثلو الامة وضع الحالة المالية وتأثيرات الازمة عليها .

وقال ان البند الرابع يخص طلبات التكليف والتمديد المقدمة من اللجان وأهمها التحقيق في تجار الاقامات وكما أعلنت سلفا فإن هذ االموضوع يجب أن تتم مواجهته إلى النهاية وهذا استحقاق علينا في الجلسة بتكليف المعنيين التحقيق في هذا الموضوع .

وأعرب الغانم عن أمله في تلبية مجلس الوزراء الدعوة للجلسة والحضور خصوصا اننا أخذنا في الاعتبار عدم إدراج البنود التي تتطلب سحب الكوادر الطبية ومن هم بالصفوف الاولى ، فهي جلسة تشريعية ورقابية ، وأتطلع إلى رد إيجابي من سمو رئيس الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا .

وأكد ان دور السلطة التشريعية منذ البداية كان مساندا وداعما بشهادة سمو الامير أولا ورئيس وأعضاء الحكومة ثانيا سواء خلال الاجتماعات التي تمت في مكتب رئيس المجلس أو مكتب المجلس ونتطلع إلى استكمال هذه الجهود في الجلسة المقبلة فنحن نعمل بتنوازن فلا نريد إعاقة الاعمال الحكومية وفي الوقت نفسه لا نريد تغييب الدورين الرقابي والتشريعي.

من جانب آخر قال الرئيس الغانم "بالاصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس فقد استمعنا بكل اهتمام إلى كلمة سمو الامير بمناسبة العشر الاواخر وما تضمنته من مضامين مهمة جدا تعتبر خارطة طريق في مواجهة هذه الجائحة وأزمة كورونا ونعاهد صاحب السمو اننا سنكون متعاونين كسلطتين تشريعية وتنفيذية وسنكون أول المطبقين لخارطة الطريق ونجدد شكرنا واحترامنا وتقديرنا لدعم سموه لكل السلطات في مواجهة الازمة التي نسأل الله ان نخرج منها منتصرين .