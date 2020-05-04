الرئيس الغانم: جلسة لمناقشة قوانين كورونا والحالية المالية للدولة في 12 الجاري

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:07 04/05/2020 حدث بتاريخ: 17:22 04/05/2020

كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه بناء على ما تقرر في اجتماع مكتب المجلس ورؤساء اللجان والنواب بتاريخ 27 أبريل الماضي ستعقد جلسة الأسبوع المقبل وتحديدًا في 12 مايو الجاري وأحد بنودها سيكون مناقشة مواجهة الحكومة لأزمة كورونا في جميع المجالات صحيا وأمنيا واقتصاديا.

وقال الغانم في تصريح صحفي في مجلس الامةً تلقيت طلب مناقشة مقدم من النائب محمد الدلال ومجموعة من النواب وهو يتوافق مع ما تم الاتفاق عليه في ذلك الاجتماع وسيكون هذا الطلب أيضا هو أحد بنود الجلسة القادمة.

وأضاف الغانم بقوله ان الجلسة ستتضمن أيضا بندا لمناقشة الحالة المالية للدولة.. فحسب الدستور يجب أن تناقش مرة واحدة في السنة على الأقل ... وبعد أزمة كورونا أصبح من الضروري أن يعلم النواب ما هي تداعيات الأزمة وإسقاطاتها على الحالة المالية.



وتابع الغانم قائلا بعد طلبات المناقشة ستكون هناك بعض القوانين المطروحة في حال إنجازها من قبل اللجان قبل الجلسة وتم الاتفاق على معاييرها باجتماع مكتب المجلس في 27 أبريل الماضي بأن تكون مرتبطة بأزمةكورونا وكذلك التوافق النيابي الحكومي عليها.

وزاد الغانم أتوجه بالشكر والتقدير والاحترام لكل منتسبي وزارة الداخلية بدءا من وزير الداخلية أنس الصالح وانتهاء بأصغر موظف أو منتسب أو عسكري موجود في الوزارة على الجهد الجبار الذي يقومون به وعلى تعاملهم الراقي والحازم والفوري مع كل ما يؤثر على الأمن الداخلي للبلاد.