الرئيس الغانم: الغاء جلسة "كورونا" المقررة يوم الاثنين منعا لمحاولات التكسب على حساب وحدة المجتمع

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:13 29/02/2020 حدث بتاريخ: 17:13 29/02/2020

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تغليبا للمصلحة العامة وبعد التواصل و التنسيق مع النواب الذين كانوا يرون عقد جلسة خاصة لمعرفة الإجراءات الحكومية ازاء التعامل مع تطورات فيروس كورونا فقد تقرر عدم عقد الجلسة الخاصة المقررة يوم الاثنين.

وقال الرئيس الغانم في تصريح صحفي اليوم أنه نظرا لوجود عدة مستجدات في غاية الأهمية منها ضرورة استكمال خطة الإجلاء الحكومية و انشغال اغلب الكوادر الوطنية في وزارة الصحة بتنفيذ خطة مكافحة هذا المرض و استقبال العائدين إلى الكويت بعد الإجازة، وأيضا منعا لأي محاولات للتكسب على حساب وحدة المجتمع فقد تقرر عدم عقد الجلسة الخاصة يوم الاثنين القادم ، وسيستعاض عنها باجتماع في مكتب المجلس لمن يرغب من النواب الأفاضل في موعد مناسب سوف يعلن عنه لاحقا بعد التنسيق مع الحكومة.

وتوجه الغانم بالشكر لكافة الكوادر الوطنية الطبية بكل فئاتها و مشيدا بجهودها الحثيثة من اجل سلامة المواطنين، مؤكدا كل الدعم و المساندة لهم لتسهيل مهامهم في خدمة الوطن.