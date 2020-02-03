الرئيس الغانم: "كورونا" و"صفقة القرن" على جدول أعمال جلسة الغد

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:32 03/02/2020 حدث بتاريخ: 16:32 03/02/2020

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن جلسة يوم غد الثلاثاء ستشهد مناقشة موضوعين يتعلقان بالقضية الفلسطينية، واستعدادات الحكومة ووزارة الصحة بشأن فايروس كورونا، مبينًا أن مناقشة الموضوعين جاء بناء على طلب ورغبة عدد كبير من النواب.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم" بالنسبة لجلسة الغد تم توزيع جدول الأعمال وكما جاء فيه بند التصويت على طلب طرح الثقة بالأخت وزيرة الشؤون الاجتماعية المستقيلة الدكتورة غدير أسيري، فالبند موجود لأن إعلامنا بالاستقالة رسميًّا لم يتم إلا يوم الأحد".



وأضاف الغانم" في بداية الجلسة سوف تتلى مراسيم قبول الاستقالة ومراسيم التكليف، وبناء عليه سيتم رفع البند من جدول الأعمال".



وقال الغانم إن جلسة الغد ستتضمن البنود المعتادة من التصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة وما إلى ذلك، مضيفًا "بعدها وبناء على طلب مجموعة كبيرة من النواب استعجال موضوعين أولهما فيروس كورونا عسى الله أن يحمي الجميع من هذا الفيروس".



وذكر الغانم أن هناك رغبة من النواب بأن يطلع الشعب الكويتي على استعدادات الحكومة واستعدادات وزارة الصحة لمواجهة هذا المرض، مضيفًا "سوف تخصص ساعتان لأنه سيكون هناك عرض من وزارة الصحة".



وأضاف أن هناك عددًا كبيرًا من النواب تقدموا بطلب لا يحتمل التأجيل وهو مناقشة القضية الفلسطينية وصفقة القرن، مبينًا أنه سيتم تخصيص ساعتين أيضًا لمناقشتها بعد إدراجها على الجدول عقب فتح بند ما يستجد من أعمال.



‏وقال الغانم "سنحاول إن شاء الله أن نستكمل آخر المتحدثين في الرد على الخطاب الأميري ونأخذ قرارًا في الرسائل التي وردت ووزعت عليكم واطلعتم عليها".