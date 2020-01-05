النائب العدساني: اذا لم تحل الحكومة نائب سابق الى مكافحة الفساد ساستجوب رئيس الوزراء

النائب رياض العدساني

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:11 05/01/2020 حدث بتاريخ: 16:11 05/01/2020

طالب النائب رياض العدساني الحكومة بفتح جميع الملفات المتعلقة بالمال العام، مؤكدا ان قضايا الأموال العامة لا تسقط بالتقادم استنادا إلى المادة 17 من الدستور بأن (للأموال العامة حرمة).

وقال العدساني في تصريح صحفي بمجلس الأمة إنه حضر اليوم اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشة طلب رفع الحصانة عنه في القضية المرفوعة ضده من نائب سابق بتهمة التشهير به، مبينا أنه طالب اللجنة بالموافقة على طلب رفع الحصانة عنه.

وأضاف العدساني " أطالب مجلس الأمة أيضا برفع الحصانة عني لأني لا أعترف بالحصانة نهائيا ولا شيء لدي أهابه بل أعتمد على رب العالمين وثقتي بالقضاء".

وجدد التأكيد أن ما ذكره هو اعتراف النائب السابق بنفسه وأن الاعتراف سيد الأدلة، بأنه حصل على أموال من رئيس الوزراء، مؤكداً أنه سيتصدى لهذا الأمر مطالبا وحدة التحريات المالية بفتح هذا الملف.

وأضاف "على رئيس الوزراء الحالي ألا يسير على السياسة السابقة بإعطاء النواب بحجة المساعدات ما يخل بتوازن السلطتين التشريعية والتنفيذية".

ولفت إلى أنه تقدم برسالة واردة بحق النائب السابق لإحالته إلى هيئة مكافحة الفساد خصوصا أن هناك قوانين تجرم وتمنع هذا الأمر.

وزاد " إذا لم تستجب الحكومة لهذا الأمر فأؤكد أنني سأستجوب رئيس الوزراء، وعليه أن يفتح جميع السجلات خصوصا أن هذا النائب ذكر أن هناك كثيرين تلقوا أموالاً".