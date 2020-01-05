النائب السبيعي: بعض الوزراء شخصياتهم ضعيفة والقادم سيئ وأتوقع الكثير من الاستجوابات

النائب الحميدي السبيعي

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:06 05/01/2020 حدث بتاريخ: 16:06 05/01/2020

قال النائب الحميدي السبيعي إن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الاستجوابات، مبدياً عدم تفاؤله من أداء الحكومة الجديدة.

وأضاف السبيعي في تصريح صحفي بمجلس الأمة "إن القادم سيئ لأن التشكيل ضعيف، واعتقد ان بعض الوزراء شخصياتهم ضعيفة ولا توجد لديهم القدرة على اتخاذ القرارات، وأن الوكلاء اقوى منهم، والوقت ضيق وقصير وأتوقع الكثير من الاستجوابات".

وأشار إلى أنه من بين الوزراء الذين ستقدم لهم الاستجوابات وزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي ووزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم.

وأضاف "منذ اول يوم لتشكيل الحكومة قلت يا سمو الرئيس لن ننتظر كثيرا وأنا صادق في ذلك، ولست متفائلا بأداء هذه الحكومة واعتقد أنه سيكون مخيبا للآمال وأن الكتاب يقرأ من عنوانه".