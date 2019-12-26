النائب السبيعي: اذا لم يطبق الوزير الصالح "الجرائم الالكترونية" على الحسابات الوهمية سيصعد المنصة

النائب الحميدي السبيعي

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:53 26/12/2019 حدث بتاريخ: 16:53 26/12/2019

أعلن النائب الحميدي السبيعي عزمه التقدم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في التجاوزات بعدم الالتزام بالقرارات المنظمة لتعيين أبناء الكويتيات في جميع أجهزة الدولة.

وقال السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن هناك شكاوى كثيرة من أبناء الكويتيات بعدم التزام جهات حكومية في مقدمتها وزارة التربية بمنح أبناء الكويتيات الأولوية في التعيين في الوظائف الحكومية بعد المواطنين.

ولفت إلى أن الطلب سوف يقدم في جلسة مجلس الأمة القادمة والتي توافق 7 يناير، متمنيًا أن يحظى بموافقة النواب عند عرض الطلب لإنصاف أبناء الكويتيات.

من جهة أخرى طالب السبيعي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح الالتزام بتطبيق القانون على الجميع فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية.

وقال السبيعي "لقد تعدينا في هذا الموضوع مرحلة الأسئلة ودخلنا المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الاستجواب، مؤكدًا أن الوزير إذا لم يطبق القانون فسيكون على موعد مع منصة الاستجواب قريبًا جدًّا، وأن هذا كلام لا يمكن المزايدة عليه".