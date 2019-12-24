النائب عبدالله الكندري: رفض التحقيق في" الجناسي المزورة " صفعة لمساعي محاربة الفساد

النائب عبدالله الكندري

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 18:43 24/12/2019 حدث بتاريخ: 18:43 24/12/2019

قال النائب عبدالله الكندري إن رفض المجلس تشكيل لجنة تحقيق منفصلة عن لجنة الداخلية والدفاع للتحقيق في الجناسي المزورة، الذي تقدم به مع النواب د.بدر الملا وعبد الوهاب البابطين ويوسف الفضالة ورياض العدساني، يمثل صفعة جديدة لمساعي محاربة الفساد التي طالت غالبية القطاعات والأجهزة الحكومية .

وأكد النائب في تصريح صحافي أن هذا الرفض لن يثنينا عن مواصلة الجهود لمحاسبة من حصل عليها بدون وجه حق، والمسؤولين عن منحهم الجناسي، ووضع تعريف محدد لمفهوم الأعمال الجليلة الذي استغل في حالات معينة لمنح من هب ودب جنسية دولة الكويت.



وأشاد بموافقة المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة للتحقيق في تجاوزات المؤسسة العامة للمواني والذي تقدم به مع النواب ماجد المطيري وعادل الدمخي.

وأشار إلى أن الحكومة وافقت على استعجال مناقشة اقتراح قانون العفو الشامل خلال شهر، مؤكداً انه قد آن آن الآوان لطي هذه الصفحة ليعود أبناء الكويت في الخارج إلى حضن الوطن.

وأعلن عن ارتياحه اقبول استقالته من لجنة الدفاع عن المال العام والتي تقدم بها باستقالته منها بعد تزكيته كعضو في لجنة حماية الأموال العامة، نظرا لوجود حالة تعارض للمصالح مع من ثبت مسبقا تورطه في قضية تضخم الحسابات البنكية ، ونجاحة بالتزكية في عضوية لجنتي شؤون البيئة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الكندري أنه انضمامه الى أن انضمامه إلى لجنتي شؤون البيئة والأشخاص ذوي الإعاقة يعد فرصة مهمة للإسهام في تقديم مقترحات وأفكار مهمة لخدمة قضايا البيئة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة .

من جانب أخر أشاد الكندري بالجهود الصادقة التي تكللت بنجاح المساعي لعودة الانتاج إلى المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية الذي طال انتظاره الامر الذي سيكون له أثر إيجابي على استقرار أسعار النفط ويعزز الوضع الاقتصادي للبلدين.