نواب: استجواب لرئيس الوزراء اذا أدت د. أسيري القسم الدستوري

رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:35 17/12/2019 حدث بتاريخ: 16:39 17/12/2019

بعد ساعات من أدائها اليمين الدستورية، شن عدد من النواب هجوما عنيفا على وزير الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري على خلفية تغريدات سابقة لها عن الأحداث في البحرين، بلغت الى حد الاعلان عن استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.

وقال النائب محمد المطير في رسالة وجهها الى الخالد "هل انت مجبر على توزيرها ولا بكيفك!!.. وهل مصلحة البلد والمصالح الاستراتيجية مع دول الخليج وخاصة السعودية والبحرين مهمة لك ولا لأ؟"، مضيف "هل تعلم عن هالتغريدة وهل حاسبتوها مثل محاسبتكم وملاحقتكم لباقي المغردين ليش تحدونا على محاسبتكم بتعريض مصالح البلد للخطر".

وأضاف "لك فرصة إلى جلسة القسم لنزع فتيل أزمة في بداية مشوارك..ان أقسمت الوزيرة المذكوره ادناه في الجلسة.. سأتقدم مباشرة باستجواب لك بتعريض مصالح البلاد والعباد للخطر".

أما النائب محمد هايف فذكر ان ما ارتكبه رئيس الحكومة خطأ فادح ولكن عليه تصحيح الخطأ قبل القسم كنا نتمنى بداية موفقة ولكن إن كنت لاتعلم فتلك مصيبة أوكنت تعلم فالمصيبة أعظم.

وأضاف "لم يترك أمامنا الأخ رئيس الحكومة بعد أن عين من تقول لدرع الجزيرة بره إلا أن نقول أما أن تكون وزيرة ثورةالبحرين بره أو رئيس الحكومة بره".

وقال النائب د. عادل الدمخي إذا صحت نسبة هذه التغريدة للدكتورة فهل هذه رسالة الحكومة الجديدة لدول الخليج ودول الجوار ، وهل هذا متوافق مع النهج الكويتي في ترسيخ التقارب وجمع الشمل، ويدعونا للتساؤل ماهو دور رئيس الوزراء في الاختيار وهل يطلع على تاريخ الوزير أم يفرض عليه.



وذكر النائب أسامة الشاهين ان للدكتورة أسيري تنسب تصريحات كثيرة مخالفة للثوابت الإسلامية والوطنية، توزيرها محل استفزاز لا استقرار وسبب تصادم لا تعاون.