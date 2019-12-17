الرئيس الغانم: الخالد أخذ الوقت لتشكيل فريقه ويتحمل مسؤولية الاختيارات ونتمنى له التوفيق

رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 13:53 17/12/2019 حدث بتاريخ: 13:53 17/12/2019

أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن أمله في نجاح سمو رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد وفريقه الوزاري في مواجهة التحديات وتحقيق طموحات الشعب الكويتي ، مؤكدا أن المجلس سيتعاون معه في إطار الدستور وقوانين الدولة

وقال الرئيس الغانم في تصريح إلى الصحافيين "أهنئ سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد على الانتهاء من تشكيل حكومته، كما اهنىء الاخوات والاخوة الوزراء على نيلهم ثقة سمو الامير وأتمنى لهم التوفيق "، مؤكدا أنه ووفقا للمادة 50 من الدستور سنكون متعاونين معه في إطار الدستور وقوانين الدولة .

وأضاف الغانم" بعد أن أخذ رئيس الحكومة الوقت الكافي لتشكيل فريقه الوزاري الذي يرغب فيه فإنه سيتحمل شخصيا مسؤولية هذه الاختيارات ونتمنى له التوفيق في مواجهة وتخطي التحديات التي تواجه الحكومة والمواطنين وأن يحقق طموحات أبناء الشعب الكويتي ."

وأوضح أنه سيوجه الدعوة لانعقاد الجلسة المقبلة للمجلس بتاريخ 24 الجاري ليتسنى للحكومة الجديدة أداء القسم في المجلس ومن ثم استكمال بنود جدول اعمال المجلس .

وإذ أعرب الغانم عن أمله في نجاح سمو رئيس الحكومة وفريقه الوزاري ، فإنه أكد أن نجاحه نجاح للكويت والكويتيين وتعثره لا سمح الله تعثر للكويت والكويتيين .