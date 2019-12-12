الرئيس الغانم: جلسة "الأمة" 24 الجاري اذا اكتمل التشكيل الحكومي

رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:22 12/12/2019 حدث بتاريخ: 15:23 12/12/2019

اعرب رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم عن شكره وامتنانه للرسالة "الابوية" التي وجهها له سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح واعرب فيها سموه عن اسفه وتأثره لمحاولة الاعتداء عليه في مقبرة الصليبيخات امس الاربعاء اثناء تأدية واجب العزاء.

كما أعرب في تصريح صحفي اليوم الخميس عن شكره وامتنانه للرسالتين المماثلتين اللتين بعث بهما سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وقال الغانم لقد غمرني سمو الامير بمشاعره "الابوية" في رسالته الموجهة الي وانني اذ اعرب عن شكري وامتناني البالغين لسموه لأدعو الله جلت قدرته ان يديم على بلادنا نعمة الامن والامان والاخاء والتراحم وان يحفظ الكويت قيادة حكيمة وشعبا كريما من كل مكروه.

وأضاف "جميعنا نشاطر مشاعر سموه في ان ما حدث امس امر يتناقض مع اخلاقنا كمسلمين ومع عادات اهل الكويت واؤكد لسموه ان اهل الكويت كما عهدهم اهل مروءة واخلاق وتراحم وان ما حدث لا يعدو كونه حادثا فرديا وعرضيا لم نعتد عليه نحن ككويتيين.

كما أعرب عن بالغ امتنانه وشكره لسمو ولي العهد على رسالته "الأبوية" كما اشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على رسالته الاخوية.

وبعث سمو امير البلاد في وقت سابق من اليوم ببرقية الى رئيس مجلس الامة عبر فيها سموه عن اسفه وتأثره لما تعرض له الغانم في مقبرة الصليبخات من محاولة اعتداء باليد خلال تأديته واجب العزاء لعدد من الاسر الكويتية مشيرا سموه الى ان هذا التصرف لا ييمثل القيم الاسلامية وعادات واخلاق اهل الكويت.

على صعيد آخر، قال الغانم ان المجلس سيستأنف انعقاد جلساته في 24 ديسمبر الجاري حال الانتهاء من تشكيل الحكومة الاسبوع المقبل وهو الموعد المتوقع حتى الآن.

واوضح الغانم انه "وفقا لحديثي مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اذا تم الانتهاء من تشكيل الحكومة في الاسبوع المقبل فإن اول جلسة ستكون يوم 24 ديسمبر".

واضاف ان الامر مشروط بانتهاء تشكيل الحكومة الاسبوع المقبل ومتى ما تم تشكيل الحكومة خلال الاسبوع المقبل فسيوجه الدعوة الى جلسة 24 ديسمبر الجاري.