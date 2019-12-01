الرئيس الغانم: لقاء سمو الشيخ صباح الخالد ممتاز وبداية جيدة وتأكيد لتعاون السلطتين

رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 13:45 01/12/2019 حدث بتاريخ: 13:45 01/12/2019

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم " تشرفت اليوم بلقاء سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وجددت التهنئة لسموه بثقة سمو أمير البلاد تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة ".

وأضاف الغانم في تصريح إلى الصحافيين تحدثنا خلال هذا اللقاء "الممتاز" عن أمور عديدة تتعلق بعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية في المستقبل ، وذلك بناء على توجيه من سمو أمير البلاد عندما جمع رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية حيث أكد سمو الأمير على تفعيل المادة 50 من الدستور التي تنص على الفصل بين السلطات مع تعاونها .

وأكد الغانم أن زيارة رئيس الحكومة بداية جيدة وتأكيد لتعاون السلطتين ، لافتا إلى أن شهادته في سمو الرئيس مجروحة حيث تربطني به علاقة قديمة داخل وخارج البرلمان .

وأوضح الغانم أنه أبلغ رئيس الحكومة بأنه سيقوم بكل ما يمكن من أجل المساعدة في نجاحه ونجاح حكومته في تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي ، مضيفا ان نجاحه هو نجاح للكويت وفشله أو تعطله - لا سمح الله - هو تعطل وفشل لنا جميعا.