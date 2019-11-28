النائب ماجد المطيري: الواقعة أمام منزلي لا تستحق كل هذه الضجة وهناك من يبحث عن بطولات وهمية

النائب ماجد المطيري

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:01 28/11/2019 حدث بتاريخ: 15:01 28/11/2019

أوضح النائب ماجد المطيري أن ما يتم تداوله عن الواقعة التي حدثت في الشارع الداخلي أمام منزله في منطقة العقيلة مناف للواقع.

وقال المطيري في تصريح صحفي اليوم أن الدوريات بها كاميرات من المفترض أن تسجل جميع الوقائع التي تمر عليها حماية لحقوق الموطن قبل حق الشرطي، مؤكدا في الوقت ذاته أن التحقيق سيقول كلمته.

وأضاف "ونحن مع اتخاذ الاجراءات القانونية والحقيقة كاملة ستتضح من خلال التحقيق وهناك من يريد الاصطياد في الماء العكر والبحث عن بطولات وهمية من خلال واقعة لا تستحق كل هذه الضجه".