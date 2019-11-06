نواب يتقدمون بطلب استعجال مناقشة "الدوائر الانتخابية" و"النظام الانتخابي" في أول جلسة قادمة

مجلس الأمة

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:25 06/11/2019 حدث بتاريخ: 14:25 06/11/2019

قدم النواب عبدالله الكندري ود. بدر الملا ورياض العدساني ومحمد الدلال وعبدالله فهاد طلب استعجال مناقشة القوانين المقترحة بشأن تحديد الدوائر الانتخابية وتعديل نظام التصويت الانتخابي

وعرضها على أول جلسة للمجلس.

و جاء في طلب النواب أنه بالإشارة إلى مناقشة مجلس الأمة للطلب النيابي المقدم في أدوار الانعقاد السابقة ،بشأن التقارير الخاصة بقانون الانتخاب والدوائر الانتخابية، والتي هي محل نظر لجنة الداخلية والدفاع ".وحيث أن رئيس لجنة الداخلية والدفاع سبق وأن أشار بأن اللجنة في أدوار انعقاد سابقة ستقدم تقريرها في غضون أشهر، وإلى وقتنا الحالي لم يقدم أي تقرير من اللجنة.

وأضاف : عملاً بنص المادة (55) والمادة (181) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي قررت أنه يجوز بحث الموضوعات المستعجلة في المجلس ولجانه قبل غيرها ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة .

وقال :أكدت اللائحة أنه يعتبر الموضوع مستعجلا إذا قدم من خمسة أعضاء.لذا نتقدم بصفة الاستعجال لبحث ومناقشة كل المواضيع المختصة بشأن انتخابات مجلس الأمة وتحديد الدوائر الانتخابية، وعرضها على المجلس في أول جلسة قادمة للمجلس.