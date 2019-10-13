النائب العدساني: ساتابع شكاوى موظفي "الطيران المدني" حتى لو تطلب الأمر تقديم مساءلة سياسية

النائب رياض العدساني

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:32 13/10/2019 حدث بتاريخ: 14:32 13/10/2019

دعا النائب رياض العدساني الحكومة وخاصة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ووزير التجارة والصناعة ووزير الخدمات خالد الروضان النظر في شكاوى موظفين الطيران المدني وأخذها بعين الإعتبار فيما يخص القرار الإداري 2019/36 بالإضافة إلى الرواتب والبدلات وحقوقهم وذلك لطبيعة عملهم ومنها الخطر والضوضاء وأؤكد متابعتي للموضوع حتى لو تطلب الأمر تقديم مساءلة سياسية.

كما أوضح العدساني في تغريدات له اليوم أن صحفية الإستجواب المزمع تقديمه لوزير المالية د. نايف الحجرف تفوق 100صفحة وتتضمن المركز المالي وميزانية الدولة وإستثمارات الصندوق السيادي ومؤسسة التأمينات والعجز الإكتواري والإستبدال والأمثال، وجهات إستثمارية كالشركات والبنوك التي تملك الدولة حصصاً فيها.