النائب العدساني: سأقدم استجواب للوزير الروضان على خلفية تعيين مجلس ادارة "الدرة"

النائب رياض العدساني

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:29 08/10/2019 حدث بتاريخ: 14:29 08/10/2019

أعلن النائب رياض العدساني تقديمه استجوابا لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان على خلفية تعيين مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة المنزلية.

وقال العدساني في تغريدات له مساء أمس آنه سيبين صحة ما ذكره بالمستندات حول حول ما جاء بالصحيفة الجنائية فيما يتعلق بمجلس إدارة شركة الدرة، فكان على الوزير تصحيح هذا الخطأ، مضيفا " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لذا علي البينة وسأفعل ذلك إن شاء الله وأؤكد انني لا أتكلم إلا بالدليل القاطع".

وذكر أن هناك " أطنان من المخالفات الحكومية والتراخي بالجهات التي يشرف عليها الوزراء المقرر إستجوابهم، وأبرزها تجاوزات وزارة الداخلية بالإضافة للجهات الأخرى وكيفية التعامل مع الصندوق السيادي وإستنزاف الإحتياطي العام، والميزانيات المستقلة ومنها مؤسسة التأمينات والضرر بالمتقاعدين، فالمحاسبة واجبة".