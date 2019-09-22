الرئيس الغانم: صحة أمير البلاد على ما يرام وافتتاح دور الانعقاد 29 اكتوبر

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 11:52 22/09/2019 حدث بتاريخ: 12:18 22/09/2019

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تم الاتفاق والترتيب بعد أخذ موافقة صاحب السمو امير البلاد على أن يكون افتتاح دور الانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر المقبل.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الامة، بفضل الله صحة صاحب السمو على ما يرام وهو في أحسن حال كما رأيتموه وابلغني تحياته لكافة أبناء الشعب الكويتي وابلغت سموه تحيات ودعوات كل الشعب الكويتي ، وجميعنا وكل من هو حول سموه كان يطالبه بأن لا يستعجل بقطع اجازته لأنه يحتاج فقط إلى مزيد من الراحة وان شاء الله بعد انتهاء فترة راحته ونقاهته يعود إلى البلاد سالما معافى مشافى باذن الله.



وأضاف الغانم، فيما يتعلق ببداية دور الانعقاد ، تم الاتفاق والترتيب بعد أخذ موافقة صاحب السمو على أن يكون افتتاح دور الانعقاد ان شاء الله الثلاثاء 29 أكتوبر المقبل

وذكر الغانم أنه سيتوجه اليوم مع وفد برلماني للمشاركة في مؤتمر البرلمانات الأسيوية والأوروبية وهو من أهم المؤتمرات التي تسبق مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي وذلك للتنسيق مع المجاميع الجيوسياسية المختلفة بخصوص ما سيتم طرحه في المؤتمر الدولي المقبل.