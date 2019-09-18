النائب العدساني: استجواب رئيس الوزراء بعد وزير الداخلية اذا لم يحدد وفق أي بند صرفت أموال لنائب سابق

النائب رياض العدساني

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:04 18/09/2019 حدث بتاريخ: 17:04 18/09/2019

أكد النائب رياض العدساني حينما يذكر نائب سابق بأنه تلقى أموالاً من مجلس الوزراء من خلال باب الخدمات الإجتماعية، موضحا أن لا يوجد باب في هذا الإسم عام ٢٠١٤ وهذا الباب قد استحدث في النظام الجديد للميزانية واسمه المنافع الإجتماعية.

وقال في تصريح صحفي اليوم "لذا على رئيس مجلس الوزراء أن يذكر من اي باب من أبواب الميزانية تم الصرف المبالغ المذكورة والا سيتم استجوابه بعد وزير الداخلية بإذن الله".

وأكد في تصريحه "لن نقبل بمثل هذه الإجراءات، قائلا لا يوقعوا عند رفع قضايا بحجة تشهير سيقلل من عزيمتي وانما سنتصدى بكل حجزم لتلك الممارسات".