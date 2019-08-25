النائب الطبطبائي: 28 مليون دينار لتخضير منطقتين لا يدخل العقل ولن يمر مرور الكرام

النائب عمر الطبطبائي

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:14 25/08/2019 حدث بتاريخ: 16:36 25/08/2019

طالب النائب عمر الطبطبائي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ببحث خفايا مناقصة لتخضير منطقتين بقيمة 28 مليون دينار، مؤكدًا أن هذه المناقصة المذكورة لن تمر مرور الكرام.

وأبدى الطبطبائي في تصريح صحافي في مجلس الأمة استغرابه من أن تصل قيمة تخضير منطقتين فقط إلى 28 مليون دينار، في حين يوجد مشروع أسترالي لزراعة مليار شجرة داخل أراضيها بمبلغ أقل بكثير من مبلغ المناقصة الكويتية والذي لا يدخل العقل.

وأعلن عزمه التقدم بأسئلة برلمانية عن هذه المناقصة تتضمن نوعية الأشجار التي سيتم زراعتها، مبينًا أنه من غير الجائز أن يتم ترسية مناقصة بهذا المبلغ في ظل تصريحات الحكومة بأن الحالة المالية للدولة سيئة.

وأشار في هذا الصدد إلى وجود مبادرة من شباب كويتي تحمل اسم "حلم أخضر" تتضمن خطة متكاملة لتخضير الكويت بأكملها ولا تكلف الدولة هذه المبالغ، لافتًا إلى أن هذه المبادرة سبقت طرح هيئة الزراعة المناقصة المذكورة.

وقال الطبطبائي إن الأشجار التي سيتم زراعتها ضمن المبادرة الشبابية ستكون بتبرع من الشباب، بكلفة مادية لا تتجاوز 5 ملايين دينار، بينما سيكون مردودها الإيجابي كبيرًا جدًّا من حيث الحد من العواصف بنسبة 60 إلى 70 في المائة، وخفض درجات الحرارة بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 7 درجات مئوية.

وأوضح أن هؤلاء المبادرين مختصون ولديهم الكثير من قصص النجاح، وفكرتهم تماشي التوجه العالمي لاتخاذ خطوات استباقية لحماية البشر والأرض من خلال التشجير وحماية البيئة.

وأضاف "الكويت ليست بمعزل عن هذا العالم، وندعم هذا التوجه، ولا سيما أنه ستكون هناك اتفاقية عالمية بهذا الشأن في عام 2020".

من جانب آخر، قال الطبطبائي إن هناك تقريرًا متكاملًا وصل للنيابة العامة (امس) عن بعض أوجه التلاعب الموجود في الهيئة العامة للزراعة يدين بعض المسؤولين عن موضوع الحيازات الزراعية، مجددًا مطالبته الوزير الجبري باتخاذ موقف حازم تجاه هذا الموضوع.