الرئيس الغانم: ذكرى الغزو العراقي فرصة للوقوف مع الذات واسترجاع الدروس والعبر

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:42 01/08/2019 حدث بتاريخ: 14:42 01/08/2019

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن ذكرى الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت قبل 29 عاما تمثل فرصة سنوية للوقوف مع الذات واسترجاع الدروس والعبر فيما يتعلق بالأولويات الوطنية.

وقال الغانم في تصريح صحفي اليوم بمناسبة ذكرى الغزو العراقي الغاشم للكويت عام 1990، ' قد يفوتنا طيلة ايام العام الانتباه الى ما هو أهم فيما يتعلق بكيان الوطن وأمنه واستقراره ونحن منشغلون بالتفاصيل، غير أن ذكرى الغزو عادة ما تكون فرصة ومحطة نسترجع من خلالها ما حدث عندما غابت التفاصيل أمام العنوان المطلق للوطن ووجوده'.

وأضاف ان الغزو الغاشم برغم مرارته ومأساويته الا انه شكل اختبارا حقيقيا كشف من خلاله المعدن الأصيل للكويتيين بمختلف اطيافهم وتمسكهم بوطنهم وشرعيته وهويته الجامعة.

كما قال الغانم أن ذكرى الغزو مناسبة مواتية لاستذكار شهداء الكويت الأبرار واولئك الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن.

وقال الغانم ' سنظل ككويتيين نستذكر بكل إجلال واكبار وقفة اشقائنا الخليجيين التاريخية مع الحق الكويتي ونستذكر وقوف اخواننا الشرفاء من العرب والمسلمين إضافة إلى وقوف اصدقائنا في العالم مع قضيتنا العادلة'.

واختتم الغانم تصريحه قائلا ' ندعو الباري جل شأنه أن يحفظ وطننا الغالي من كل شر ومكروه وان يديم نعمه على الكويت والكويتيين وان يسدد خطانا على درب التقدم والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.