الرئيس الغانم: جلسة اليوم مثمرة تشريعيا

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 19:30 01/07/2019 حدث بتاريخ: 19:30 01/07/2019

وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بالمثمرة تشريعيا، لافتا الى انجاز الكثير من القوانين المهمة التي نوقش بعضها مرات عدة ولكنها لم تخرج من اللجان البرلمانية.

واضاف أنه لم يحدث توافق بشأن بعض القوانين لأنها تتضمن أمورا حساسة ومعقدة ولكن كان هناك عمل خلال الأشهر الماضية، ومحاولات لتقريب وجهات النظر في العديد من القوانين.

وقال ما لم يتم الاتفاق عليه خارج القاعة في اللجان البرلمانية حسم عن طريق المجلس بالتصويت ، لافتا إلى أننا في جلسة واحدة استطعنا أن ننتهي من أربع مداولات ثانية ونحو أربعة قوانين أخرى.

واوضح ان الجلسة كانت طويلة ولكن الانجاز مرده التحضير المبكر والجيد لهذه القوانين، مثمنا دور الجميع سواء النواب أوالحكومة أو الاعلام وبالإضافة إلى كل من عمل في الأمانة العامة سواء في قطاع اللجان أو الجلسات وغيرهما على ما بذلوه من جهود جبارة للانتهاء من تقارير القوانين التي أقرت أمس.

وأشار الغانم إلى أن جدول أعمال جلسة الغد يتضمن ميزانيتي هيئة الاستثمار والنفط وتقارير الاتفاقيات الصادرة من اللجنة الخارجية.