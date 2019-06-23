النائب الفضالة: الجلسات الخاصة خلت من تعديلات "الأهلي" وهناك تراجع حكومي ومحاولة لعرقلته

النائب يوسف الفضالة

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:41 23/06/2019 حدث بتاريخ: 16:41 23/06/2019

طالب النائب يوسف الفضالة مكتب مجلس الأمة ولجنة الاولويات ونواب المجلس بالعمل على الانتهاء من التصويت على تعديلات المداولة الثانية لقانون القطاع الاهلي قبل فض دور الانعقاد الحالي.

وقال الفضالة في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إن الدعوة الخاصة بجلسات الأسبوع الأخير من عمر دور الانعقاد الحالي خلت من مناقشة التقرير الخاص بتعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي ونهاية الخدمة لموظفي القطاع الخاص الذي تقدم به مع عدد من النواب وتمت الموافقة عليه في المداولة الأولى.

وأضاف أن "هناك تراجعا في الموقف الحكومي، ومحاولة لعرقلة التقرير وتعطيل الموافقة على المداولة الثانية، ما ادى إلى عدم ادراجه على جدول الاعمال.

ووجه الفضالة رسالته إلى الحكومة ولجنة الاولويات بأنه لا يمكن أن يتم تأجيل قانون تمت الموافقة عليه بالمداولة الاولى إلى دور الانعقاد المقبل، معربا عن آماله أن يأخذ هذا القانون الأولوية التي يستحقها حتى يتم الانتهاء منه قبل فض دور الانعقاد الحالي.

ومن جانب آخر أعلن الفضالة عن إيداعه في اللجنة المالية نسخة من تعديلات فنية على قانون المناقصات حتى يتم الأخذ بها في المداولة الثانية، لأن الهدف من هذه التعديلات منح فرصة أكبر لأصحاب المشاريع الصغيرة والتوسطة، مؤكدا أنه سيتقدم بهذه التعديلات إلى مجلس الأمة خلال جلسة الغد في حال عدم مناقشتها اليوم في اللجنة المالية.