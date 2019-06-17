الميزانيات البرلمانية: خسائر توقف الانتاج النفطي في المنطقة المقسومة بلغت 3.8 مليار دينار

صورة أرشيفية لاجتماع لجنة الميزانيات

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:16 17/06/2019 حدث بتاريخ: 16:21 17/06/2019

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحضور وزير النفط والكهرباء والماء خالد الفاضل ميزانية الشركة الكويتية لنفط الخليج للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة عن الشركة والواردة في تقريره السنوي عن السنة المالية 2018/2017.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة بحثت إمكانية إعادة الإنتاج في منطقتي الخفجي والوفرة (المنطقة المقسومة) وذلك بعد توقف الإنتاج لمدة تزيد عن 4 سنوات حتى الآن نظرًا لظروف خارجة عن إرادة الشركة.

وأضاف عبد الصمد في بيان صحافي أن وزير النفط أفاد بوجود مبادرات لإعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة بناء على اجتماعات ومباحثات عدة ما بين الجانبين السعودي والكويتي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة في المنطقة.

وأشار عبد الصمد إلى أن الخسائر المالية المباشرة والناتجة عن توقف الإنتاج بلغت 12.5 مليار دولار أي ما يعادل 3.8 مليارات دينار وذلك حتى نهاية يوليو 2017 ، إضافة إلى تكاليف للمحافظة على الآبار والمنشآت النفطية إثر توقفها والتي بلغ إجماليها نحو 20 مليون دينار لكلتا المنطقتين.

وقال إن هناك خسائر أخرى ترتبت على هذا التوقف مثل التأخر في المشروعات الاستراتيجية والتلف المتوقع لمنشآت الإنتاج وخسارة الحصص في أسواق النفط العالمية إضافة إلى استمرار هجرة النفط من حقل الخفجي لحقل السفانية بسبب عدم البدء في تنفيذ المشروعات منذ فترات طويلة.

وذكر أن اللجنة لاحظت وجود مكونات في الميزانية الجديدة للشركة بما ينافي توقف الإنتاج كمصروفات الحفر غير المثمر.

ولفت إلى أنه رغم توقف الإنتاج لسنوات إلا أن المصروفات التشغيلية الفعلية للشركة ارتفعت 14% في السنة المالية الفعلية الأخيرة 2017 حيث بلغت 339 مليون دينار .

وأكد أن اللجنة طالبت بضرورة إعادة النظر في تقديرات بنود مصروفات الميزانية وضبطها في ظل الوضع الراهن من توقف الإنتاج.

وأوضح أن اللجنة ناقشت ملاحظات ديوان المحاسبة على الشركة وتبين أن النسبة الكبرى من الملاحظات تركزت في تأخر إنجاز المشاريع وتدني نسب الإنجاز فيها كسائر الشركات والمؤسسات النفطية.

وقال إن هذا الأمر ظاهرة منتشرة في القطاع النفطي بشكل عام لأسباب تعود إلى الخلل في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية ما نتج عنه تعثر البعض ماليًّا وفنيًّا وضعف أداء البعض الآخر بالإضافة إلى عدم التخطيط الفني والمالي السليم الذي أدى بدوره إلى كثرة إصدار الأوامر التغييرية.