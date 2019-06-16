الرئيس الغانم: لم توجه الدعوة للوزير الحجرف لحضور اجتماع "المالية البرلمانية"

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:31 16/06/2019 حدث بتاريخ: 15:31 16/06/2019

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان مكتب المجلس سيجتمع غدا الإثنين لتحديد الوضع النهائي لجدول أعمال جلسات ما تبقى من دور الانعقاد الجاري والمتوقع أن ينهي أعماله في الثاني أو الثالث من الشهر المقبل ، مشيرا إلى انه تسلم 16 طلبا مستوفي الأركان بإقرار قوانين مدرجة على جدول الأعمال و11 طلبا آخر باستعجال اللجان البرلمانية إنجاز تقاريرها .

وأضاف الغانم في تصريح إلى الصحافيين أن من المرجح عدم عقد أي جلسات الاسبوع الجاري بسبب وجود ارتباط نواب في وفود خارجية واجتماع البرلمان العربي ، كما ان اللجان ما زالت تعكف على انجاز تقاريرها ،مبينا انه وفق تفويض مجلس الامة للمكتب سنجتمع غدا لترتيب الجدول .

وأوضح الغانم أن هناك أربع جلسات لإقرار الميزانيات ، ومن المرجح الانتهاء منها خلال جلستين حسب ما علمت من النواب وأعضاء مكتب المجلس .

وردا على سؤال أكد الغانم أنه لم يوجه دعوة إلى وزير المالية لحضور اجتماع اللجنة المالية اليوم ، لأن اللجنة المختصة لم تطلب توجيه الدعوة لتواجد الوزير في مهمة رسمية في لندن .

وقال فيما يتعلق بتعديل قانون التأمينات أو ما اصطلح عليه "الاستبدال" فكما هو معلوم فإن اللجنة المالية سحبت تقريرها في جلسة استجواب وزير المالية الثلاثاء الماضي، ومن حق أي نائب بمن فيهم محمد هايف التقدم باقتراحات تعديل القانون ويحال طبقا للمادة 97 إلى اللجنة التشريعية ومن ثم تحيله اللجنة التشريعية إلى اللجنة .

واضاف إن كان الاقتراح يتعلق بتقرير تم سحبه فإنه وطبقا للمادة 99 فمن حق الرئيس إحالة المقترحات التي تخص هذا القانون إلى اللجنة المالية مباشرة ، وبعد ذلك يتم توجيه الدعوة إلى الوزير المختص والمسؤولين لمناقشة الاقتراحات.