الرئيس الغانم: أي جلسة خاصة لا يتم التنسيق على عقدها مع الرئاسة والنواب والحكومة مصيرها الفشل

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:15 13/05/2019 حدث بتاريخ: 16:15 13/05/2019

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الاجراء الذي اتخذه نائب الرئيس عيسى الكندري في رفع جلسة المجلس الخاصة أمس كان سليما ومتوافقا مع اللائحة الداخلية للمجلس ، مشيرا إلى أن رفع الجلسة لم يكن فقط بسبب عدم الحضور الحكومي بل لأن النصاب النيابي نفسه لم يكن مكتملا .

وأضاف الرئيس الغانم في تصريح إلى الصحافيين أن أي جلسة خاصة لا يتم التنسيق على عقدها مع الرئاسة والنواب والحكومة سيكون مصيرها الفشل وعدم الانعقاد كما حصل في جلسات سابقة في المجلس الحالي ومنها على سبيل المثال لا الحصر جلسة 10 ديسمبر 2017 وجلسة 24 يونيو 2018

وعن جلسة المجلس غدا قال الرئيس الغانم انها تتضمن تقارير اللجان البرلمانية عن بعض القوانين وكذلك طلبات نقاش لبعض الملفات والقضايا ، فيما ستكون الأولوية لاستجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك بعد بند الرسائل والاوراق الواردة والذي سيتم التعامل معه وفق الإجراءات اللائحية إذ أن كل الخيارات متاحة وسيكون الحسم بالتصويت .