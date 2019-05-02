النائبة الهاشم: لا يهمني ما يحاول البعض اثارته ولا يمكن أن اسكت لكوني امرأة

النائب صفاء الهاشم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:13 02/05/2019 حدث بتاريخ: 17:13 02/05/2019

قالت النائب صفاء الهاشم انها قابلت الوفد الكوري في مكتب الرئيس الغانم على هامش افتتاح جسر جابر واثناء اللقاء اكتشفت ان جسر جابر هو نتاج عمل مشترك بين الحكومتين الكويتية والكورية ووستشرف الحكومة الكورية على انشاء مدينة جنوب سعد العبدالله ادارة مستشفى جابر.

وقالت الهاشم في تصريح صحفي اليوم أن الرئيس مرزوق الغانم ذكر ان ما يهمنا تدريب كوادر وطنية من قبل الشركة الكورية لإدارة مستشفى جابر أو المشاريع التي يتم الاتفاق عليها.

ومن جانب آخر أفادت الهاشم أنها حضرت اجتماعين الأول في لجنة تنمية الموارد والثاني في لجنة حقوق الانسان وعموما أنا مع تعديل التركيبة السكانية وايجاد حل لمشكلة الوافدين أما بخصوص ما يسمى بقانون المقيمين بصورة غير قانونية فأنا قلت رأيي ولا يهمني السب ومستمرة على سياسة الشيخ صباح قائد الانسانية وهؤلاء منحوا الصحة والتعليم والسكن كما ذكر رئيس الجهاز صالح الفضالة في الاجتماع السابق.

وأكدت الهاشم أنه في جلسة الاستجواب الذي قدم لوزير الإعلام محمد الجبري لا يهمني ما يحاول البعض اثارته ولا يمكن أن اسكت بأنني امرأة وقارعت كلامهم بالحجة ولكنه يعز علي ضرب تكوينات المجتمع وتقسيمه الى شيعي وسني وحضري وبدوي.

وتساءلت لماذا لا نرى استماتة نيابية على الكويتيين الذي خرجوا بسبب القروض وفي المقابل هناك استماتة على ما يسمى بقانون الحقوق الانسانية للمقيمين بصورة غير قانونية مطالبة والحكومة بحل القضية وسيظل الهاشم يصوتي عاليا مهما قمتم بالسب.

وذكرت الهاشم أنه في اجتماع تنمية الموارد لم تقدم المشاريع التي قدمت لنا من ايام الوزيرة السابقة هند الصبيح

وإلى تقدم لنا نفس الديباجة ونفس الوجوه التي شاخت والى الآن تتولى رئاسة ديوان الخدمة وهذا تحذير أولي للوزيرة مريم العقيل اذا لم تأت بقانون الأجور فأنني احذرها.