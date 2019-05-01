الرئيس الغانم يعقد مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:54 01/05/2019 حدث بتاريخ: 15:54 01/05/2019

عقد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم في مكتبه اليوم مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشير والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وجرى خلال المباحثات التأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين والسبل التي من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون بين الكويت وفرنسا في مختلف المجالات والاصعدة وخاصة في المجال البرلماني. كما تطرق الجانبان الى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك اضافة ماتشهده الساحتين الاقليمية والدولية من تطورات متسارعة.

وحضر المباحثات رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب الدكتور عبدالكريم الكندري والنواب خالد الشطي وعبدالله فهاد العنزي والحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وسفير دولة الكويت لدى فرنسا سامي السليمان وامين عام مجلس الامة علام الكندري .

وعقب المباحثات اقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق له في قاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى المجلس حضرها عدد من النواب. يذكر ان رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي وصل والوفد المرافق له الى البلاد امس الاول في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام.