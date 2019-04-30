النائب العدساني: الوزير الجبري ظلم العديد من المذيعين لأسباب شخصية

النائب رياض العدساني متحدثا خلال جلسة الاستجواب

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 20:47 30/04/2019 حدث بتاريخ: 20:47 30/04/2019

انتقد النائب رياض العدساني اليوم الثلاثاء ما أسماه "عدم تقيد وزارة الإعلام بقواعد الميزانية وإخفاقها في تحصيل ديون مستحقة للوزارة تقدر بالملايين مما تسبب في إهمال وهدر المال العام".

جاء ذلك في كلمة المتحدث الثاني من النواب المستجوبين أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبله والنائبين الدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بصفته ضمن بند الاستجوابات.

واتهم العدساني وزارة الإعلام "بعدم التقيد بتسوية حساب العهد وارتفاع مؤشر الإخفاقات المالية والإدارية لشؤون التوظف وقطاع الهندسة وتضارب في الاختصاصات مما يشكل مخالفة صريحة للقانون وعدم التقيد بقواعد الميزانية".

وأبدى استياءه بما اعتبره تضخم المصروفات وتعارضها مع سياسة الحكومة بترشيدها و"التأخير الواضح" لوزارة الإعلام في تنفيذ المشاريع واصفا الوزارة بأنها "أصبحت مقرا انتخابيا لكسب الولاءات والانتماءات".

كما اتهم وزير الإعلام ب "ظلم" العديد من المذيعين لأسباب شخصية على حد تعبيره إضافة إلى "التلاعب والتنفيع" في إجازات التفرغ الرياضي مشيرا إلى "وجود حالات حصلت على تفرغ رياضي وهم ليسوا رياضيين".

ورأى أن "الصراع السياسي ساهم في تدمير الرياضة وعدم تحقيق أي تطور فيها بسبب ما يحصل من تنفيع" متهما الهيئة العامة للرياضة ب "عدم الحياد".

وقال إن الوزير الجبري أخذ فرصة كافية لمعالجة المخالفات في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لكنها "زادت في عهده" إضافة إلى توزيع الحيازات الزراعية والحيوانية التي "تمت وفقا للمحسوبية" مستندا إلى المخالفات الواردة في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية والجهات الرقابية.