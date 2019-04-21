النائب السبيعي: الوزير الروضان لا نيه لديه للاصلاح واستجوابه القادم سيتكون من محاور أهمها التدليس على نواب الأمة

النائب الحميدي السبيعي

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:36 21/04/2019 حدث بتاريخ: 14:36 21/04/2019

أعلن النائب الحميدي السبيعي عن عزمه استجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قريبا، مبينا أن الاستجواب سيتكون من محاور عدة أهمها محور التدليس على نواب الأمة.

وقال السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الاستجواب سوف يتضمن محاور جديدة، مؤكدا أن الروضان ليست لديه نية للإصلاح ولا التصدي للتجاوزات المالية والإدارية التي حدثت.

وأضاف أنه سبق أن حذر الوزير الروضان خلال مناقشة الاستجواب السابق الذي قدمه له مع زميله مبارك الحجرف من أن أي تدليس أو تزوير للحقائق في رده على الاستجواب سيترتب عليه استجواب جديد "وقد أعذر من أنذر".

وبين أنه أكد أمام مجلس الأمة في جلسة مناقشة الاستجواب أنه سيقوم بفحص ردود الوزير من خلال المضبطة والفيديوهات وسيتقدم باستجواب جديد للوزير إذا ثبت له وجود تضليل وكذب في الردود.

وقال إنه حينما رجع إلى الفيديوهات وجد أن ردود الوزير فيها تدليس للأمة وتزوير للحقائق وكذب، مضيفا أنه "بناء على ذلك أعلن عن أنني سأقدم استجوابا للوزير الروضان قريبا مكونا من محاور عدة لكن المحور الرئيس فيه هو محور التدليس على الأمة.