الرئيس الغانم: السؤال كيف نناقش الاستجوابات في صيام رمضان .. هذا يتطلب حلا

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:44 18/04/2019 حدث بتاريخ: 17:44 18/04/2019

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن تسلمه رسميا استجوابا من النائبين محمد هايف ومحمد المطير إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح مبينا انه سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الامة اليوم "قبيل انتهاء دوام اليوم تقدم الأخوان النائبان محمد المطير ومحمد هايف باستجواب موجه لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح".

وأضاف الغانم" اتبعت الإجراءات اللائحية وتم إبلاغ الوزير المعني وأشرت على الاستجواب بأنه سيدرج في أول جلسة قادمة".

وذكر الغانم ان من حق الوزير أن يؤجل لمدة أسبوعين لأن الاستجواب قدم في فترة أقل من أسبوعين مابين تقديمه وأول جلسة وان هذا الأمر متروك للوزير.

وتوقع الغانم ان يتم تقديم بعض الاستجوابات في الأسبوع القادم حسب ما أعلن مقدموها مضيفا "كما ذكرت لكم أمس ان الأمور طيبة والحياة ماشية إن شاء الله".

وقال الغانم "أن تقديم الاستجوابات يكون متزامنا مع أطراف ليس لها علاقة بالنواب وان ينبيء بحل المجلس أو ما إلى ذلك، وأؤكد أن هذا الكلام عار عن الصحة وغير دقيق".

واختتم الغانم تصريحه ممازحا الصحفيين قائلا " يبقى السؤال كيف نناقش الاستجواب في صيام رمضان فهذا يتطلب حلا لنا ولكم".